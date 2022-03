Pisa suelo mexicano maestra leonesa Rosalía Tovar tras huir de la guerra

Ciudad de México.- La maestra leonesa Rosalía Tovar llegó esta madrugada a México luego de huir de la guerra de Rusia contra Ucrania. En la madrugada, la mexicana arribó al Aeropuerto de la Ciudad de México, junto con un grupo de 87 personas, entre ellas ucranianas y de otras nacionalidades. A su llegada, Tovar, quien se encontraba radicando en la capital ucraniana, Kiev, narró que fue testigo del inicio de la guerra. ¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad "El 24 por la madrugada, yo ese día no dormí, porque todo era un presentimiento de que algo pasaba, por la madrugada fue cuando comencé a escuchar todos los aviones", indicó. "Yo estaba evacuada en Ivano-Frankivsk, yo vivo en Kiev, entonces fui evacuada a esa ciudad y tuvimos una explosión cerca".

'No crean en la propaganda rusa'

El pasado 1 de marzo, Tovar, entre una voz temblorosa y agitada, exigió detener la guerra de Rusia contra Ucrania.

"Soy Rosalía Tovar de León, Guanajuato, residente permanente de Ucrania, soy una residente ucraniana", decía Tovar desde Rumania.

La mexicana denunció que Rusia está atacando a Ucrania y pidió no creer en la propaganda rusa de que era necesario liberarlos.

"Yo pido a América latina y a México que por favor no crean en la propaganda rusa, Putin no vino a liberar a nadie porque no necesitábamos ser liberados, porque éramos felices, teníamos vidas felices, teníamos libertad, éramos felices", indicó.

Rosalía, según su hermano Pedro, decidió regresar tras una lucha de emociones y analizar la situación, pues estaba afectada física, moral y económicamente.

Sin embargo, prometió volver a Europa, esta vez a España ,donde con apoyo de una amiga colombiana acondicionarán un refugio para los desplazados de Ucrania.

