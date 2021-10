Coahuila.- Por conducir en estado de ebriedad, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potizek, fue detenido en Torreón, Coahuila.

De acuerdo documentación presuntamente oficial dada a conocer por Latinus, el magistrado iba a bordo de un vehículo modelo 2006 cuando fue detenido por agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad de la citada demarcación.

Fue remitido a las 2:00 de la mañana del 09 de octubre y salió ese mismo día, de acuerdo a información obtenida por el medio.

El artículo 326 fracción I del Código Penal de Coahuila establece de uno a tres meses de prisión y de 250 a 500 días de multa a quien conduzca en estado de ebriedad, siempre y cuando no sea servidor público.

En caso de serlo, la sanción puede subir de seis a dos años de prisión, de mil a dos mil días de multa y suspensión para conducir cualquier tipo de vehículo.

Por su parte, El Universal detalló que ni autoridades municipales ni estatales ofrecieron información oficial sobre la detención y estatus del ministro de la Suprema Corte.

Ministro de SCJN refuta detención

Casi 12 horas después de haberse dado a conocer su detención, Laynez Potizek emitió un posicionamiento a través de la cuenta de Twitter de la Suprema Corte, en el que ofreció detalles "con franqueza, humildad y con absoluta verdad" sobre los hechos del 09 de octubre.

Nunca acepté, ni aceptaré que iba en estado de ebriedad. Simplemente nunca tuve oportunidad de probarlo.

La detención que realizó el agente de la Policía Municipal de Torreó estuvo fuera de cualquier retén o protocolo de alcohólimetro. Hasta el día siguiente, me enteré de que, para justificar la detención, el agente anotó la infracción de tránsito denominada: 'cambio intempestivo de carril', lo cual jamás tuvo lugar".

Abundó que a pesar de su "respetuosa y reiterada petición" nunca tuvo oportunidad de consultar a un médico, con una autoridad, algún juez o con un agente del Ministerio Público y tampoco con un representante de derechos humanos.

"Al día siguiente, siguiendo las instrucciones que les dieron, mis familiares realizaron el pago de seis mil 500 pesos ("Únicamente en efectivo"). Y a pesar de la solicitud expresa, les negaron cualquier recibo o comprobante.

Se dijo a favor de la lucha y los operativos anti-alcohol, al precisar que nadie tiene derecho a conducir en estado de ebriedad, cuya conducta debe ser sancionada con severidad.

El comunicado publicado en la cuenta de Twitter de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Twitter.

"Sin embargo, estos operativos deben de sujetarse a estrictos estándares que eviten la corrupción y respeten los derechos humanos de la ciudadanía".

"Por último, a pesar de que en las publicaciones realizadas se dan a conocer todos mis datos personales en flagrante violación a la protección que la ley otorga a los mismos, he decidido no presentar ninguna denuncia. No tengo absolutamente nada que ocultar ni nada de qué avergonzarme", termina el comunicado.

(Con información de Latinus y El Universal).

HEP

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos