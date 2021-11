El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no puede opinar o informar acerca de la consulta de revocación de mandato, debido a la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Ejecutivo Federal aseguró que sí puede hablar sobre este ejercicio.

Afirmó que lo que no puede hacer es "pedir que voten por mí, eso sí estaría mal".

AMLO, en la conferencia de prensa matutina reiteró que él dejará la presidencia si no se llega al 40% del padrón electoral que se necesita para ser vinculante.

Ya revise o se hizo la consulta, y puedo hablar de la revocación de mandato; nada más sin pedir que voten por mí, eso sí estaría mal, y no, esa no es mi intención.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal adelantó a sus adversarios, que si pese a que la participación no llega al 40% que se necesita para ser vinculante y la mayoría decide porque se vaya, él dejaría la Presidencia de la República porque "¿cómo voy a gobernar sin el apoyo de la gente?".

Si todos cumplimos con nuestra responsabilidad y estamos a favor de la democracia, si somos verdaderamente democráticos claro que sí se puede superar ese porcentaje de 40% y también decirles a los adversarios a conservadores que si no llega al 40% y yo pierdo, si la gente dice mayoritariamente o porcentualmente son más los que quieren que me vaya me y a un no cumpliendo el 40%, porque ¿cómo voy a gobernar sin el apoyo de la gente?.