Ciudad de México.- Diputados del PAN y MC afirmaron que el Gobierno federal manda señales contradictorias en materia energética, que afectan la credibilidad del País para atraer inversión y para cumplir compromisos ambientales.

Ignacio Loyola, del PAN, y Manuel Herrera, de MC, manifestaron que la decisión de obligar a la IP a comprar gas a Pemex y CFE es repetir los pasos que se dieron contra la generación de energía por parte de particulares.

Indicaron que esta política se contradice con el nuevo acuerdo ambiental con el Gobierno de Estados Unidos para impulsar la generación de energías limpias.

"En materia de gas, nuevamente damos el mensaje de falta de seguridad jurídica a la inversión, de no respeto al Estado de Derecho, con disposiciones unilaterales que obligan a empresarios a comprar gas a las empresas estatales”.

"Esto afecta al sector privado, cuando debe haber mayor colaboración en producir y usar energías limpias. El acuerdo de la Secretaría de Energía viola la libre competencia, es un mensaje nocivo a la competitividad y un golpe al sector privado" señaló Herrera.

Expuso que se evita usar los gasoductos y esto orilla al sector privado a iniciar juicios, al violarse la ley, al considerar que se afectan sus intereses.

Por otro lado, el diputado de MC dijo que mientras se viola la competencia en el sector del gas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llega a acuerdos con Estados Unidos en materia de energías limpias.

"Esto nos habla de la descoordinación y de las contradicciones en el Gobierno. No hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace.

"El Presidente va hacia un lado y el Gabinete hacia otro, lo que afecta la imagen del País y la relación con Estados Unidos", sostuvo.

Agregó que pueden venir nuevos reclamos y llamados de atención de ese país, como sucedió con el tema eléctrico, por la violación de tratados y afectación de inversiones.

"No es bueno que Estados Unidos esté haciendo reclamos, pero debemos entender que se afectan sus intereses por el cambio de reglas y de seguridad jurídica a la inversión", destacó.

El diputado del PAN, Ignacio Loyola, advirtió que en el tema del gas se repite la ruta de caminar contra tratados internacionales y la libertad de comercio, obligando a la IP a comprar gas a Pemex y CFE.

"Ahora se anuncia un nuevo acuerdo con Estados Unidos, pero ya sabemos que el Presidente así como dice 'sí' luego dice 'no', vamos a ver si cumplen o no con los compromisos de energía eléctrica, porque se han tomado antes decisiones contrarias al País", mencionó el legislador de la Comisión de Energía.

Dijo que en materia eléctrica se han dicho muchas mentiras y se ha actuado de una forma que afecta al libre mercado y la libre competencia, justo cuando hay una crisis energética en el mundo.

"Ha habido contradicciones en la política que se sigue, se ha desaprovechado la posición del País para generar energía eléctrica y venderla hacia Estados Unidos, se ha apostado a las energías fósiles cuando ya no debemos hacerlo, por eso no le creo al Presidente. Hasta ver que sea realidad lo que se ha anunciado", destacó el también ex Gobernador de Querétaro.

