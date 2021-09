Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informaron que tras el temblor de 7.1 grados, no hay pérdidas humanas.

AMLO aseguró que en Guerrero, donde fue el epicentro, no hay víctimas mortales ni daños graves.

AMLO explicó a través de un video que sólo tiene reportes de caída de bardas y rocas, de acuerdo con los reportes recibidos de Ciudad de México y los estados de Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla.

Les informo sobre el temblor, en efecto, el epicentro se registró en Acapulco, Guerrero. Afortunadamente no hay daños en ese estado, daños mayores, piedras, caídas de bardas, lo mismo en Morelos, no hay daños en Oaxaca, no hay daños en Puebla, no hay daños graves en la Ciudad de México", dijo.