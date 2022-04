Ciudad de México.- Los activistas del movimiento #SélvameDelTren reclamaron el apoyo del Senado de la República para evitar "la destrucción" y advirtieron del riesgo que el Tren Maya pueda desplomarse como ocurrió con la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México.

"No se vendan, legisladores", reclamó Arturo Islas en el Patio del Federalismo acompañado por un grupo plural de parlamentarios.

"Cuando el tren se caiga como la Línea 12 del Metro, quién va a ser el responsable. El Presidente ya va a tener 70 años", advirtió el activista.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

#SélvameDelTren se presentó un día después de que fuera desairado por el Presidente de la República.

NO DEJES DE LEER: VIDEO Revelan que Debanhi entró sola al motel donde fue localizada muerta

El último mensaje de Debanhi en sus redes sociales

Critican desaire de AMLO a ambientalistas

"Tuvimos una negativa después de más de un mes de estar pidiendo el diálogo con una narrativa respetuosa al Presidente", reprochó la activista Gema Santana.

"Lo único que se está pidiendo son los estudios ambientales. Es muy importante que se hagan las cosas bien. Que el Presidente no escuche y el que su Gobierno no nos entregue todos estos estudios es una alerta, porque si no hay apertura, qué podemos esperar de otros temas ambientales", abundó.

Ante esto, Pepe Urbina exigió: "Necesitamos que nos escuchen. Los beneficios no pueden compensar toda la destrucción y los daños en la selva. Es mi deber proteger este patrimonio. Ojalá y el señor Presidente vaya allá".

"No somos ni seres sin escrúpulos ni nadie nos paga más que nosotros mismos. Lo que queremos conservar es la selva", sostuvo Urbina.

La senadora emecista Verónica Delgadillo exigió al Presidente que corrija el rumbo, que recapacite y que le abra las puertas al diálogo.

Por el Grupo Plural, Nancy de la Sierra ofreció al movimiento acompañarlo en todo momento en su lucha para preservar la selva.

La panista Mayuli Latifa Martínez ofreció escuchar al movimiento en todo momento.

SIGUE LEYENDO: Acusa a sus amigos de traición, le dieron viagra en su bebida durante un festejo

VIDEO Apuñalan a mujer en pleno concierto de Paco Barrón

(Con información de El Universal)

HLL