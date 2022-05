Tren Maya: Defiende AMLO construcción de obra sin decreto ambiental

Al afirmar que es legal y está validado por la autoridad judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió ayer el decreto que permite que se siga construyendo el Tren Maya sin que exista de por medio una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

El acuerdo lo suscribí porque tenemos que avanzar y ellos lo que quieren es que no hagamos nada, no me estoy chupando el dedo; si no emito el acuerdo, pues nos paran por completo, eso es lo que ellos quieren", sostuvo.