Ciudad de México.- Ante las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Santiago Creel, exsecretario de Gobernación durante el gobierno de Vicente Fox, invitó al presidente de México a acudir a una de sus clases de derecho que imparte en la máxima casa de estudios.

Hace unos días, el presidente había mencionado en la conferencia mañanera que en la UNAM ya no se imparten clases de derecho y que se promueve el individualismo.

Explicó que, a la par de su labor como legislador, imparte dicha asignatura tres días a la semana, horarios en los que, dijo, el mandatario está invitado.

Todos los lunes, miércoles y viernes doy clases de esta materia en nuestra máxima casa de estudios; lo invito. ¿Qué dice? ¿Qué día puede?", preguntó.

Te puede interesar: AMLO hoy en la mañanera: Ataca otra vez Presidente a UNAM, dice se 'derechizó'

Declaraciones de AMLO son incorrectas, UNAM sigue al servicio de la sociedad: STUNAM

En todos los gobiernos, incluyendo este siempre ha existido la tentación de "meter mano" en la UNAM, este gobierno ya lo intentó al inicio del mandato, a través de la Reforma Laboral en dónde se les olvidó manejar la autonomía de los trabajadores universitarios; en ese momento se dijo que fue un error y se corrigió.

Así lo señaló Agustín Rodríguez Fuentes, secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), en entrevista, además, precisó que las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador no son correctas, puesto que la Universidad sigue al servicio de la sociedad.

La UNAM ocupa, está dentro de las primeras 100 mejores universidades en el mundo, si la Universidad fuera como él la está dibujando, pues estaríamos como la Universidad de la Ciudad de México, que no figura ni en la lista de las peores, eso es algo que yo creo que es muy penoso que el gobierno federal tenga esa impresión de la universidad nacional”, señaló.

Agregó que las UNAM siempre ha estado presente en todo momento en el país, por ello le preocupa que haya declaraciones que lo único que denotan es falta de información: “las declaraciones del presidente no aguantan un debate, por que ¿Con qué se sustenta? Del lado de la UNAM hay premios Nobel, investigaciones, premios a nivel mundial, creo que lo que el presidente tiene es mucha mala información”.

Te puede interesar: UNAM: responde tras dichos de AMLO y criticas de Sheinbaum

Rodríguez Fuentes añadió que si el presidente está haciendo estas declaraciones de mala fe, pero eso no le conviene al país, porque la UNAM forma parte del grupo de universidades más importantes del país junto con el Politécnico y la UAM, mismas que han desarrollado mucho en el ámbito público

Propuso al jefe del ejecutivo que, en lugar de hacer ese tipo de declaraciones genere apoyos suficientes para la educación superior: en este año el presupuesto de la UNAM va a recibir un incremento de 3 centésimas, lo cual no es nada, pero ya vamos varios años en donde no se le aumenta nada, lo único que se le aumenta es el déficit que se produce de la inflación, eso no sirve para nada, nosotros le hemos presentado a este gobierno un programa de desarrollo de operación salarial que puede permitir darle otro nivel, otra calidad al trabajo de los trabajadores universitarios, y no hemos tenido respuesta.

FRG

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos