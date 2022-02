Ciudad de México.- Después de que fuera criticada la postura que compartieron esta mañana las autoridades de México ante la invasión de Rusia a Ucrania, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, compartió un comunicado en el que indica que se condenan las acciones del país ruso.

Por la mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió que no se utilice la fuerza y que no haya invasión, mientras que Ebrard aseguró que la “la no intervención, la determinación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias”.

Estos comentarios fueron criticados por tres exembajadores de México, quienes aseguraron que dichas declaraciones eran ambiguas y “tibias”.

"No caben la tibieza y las medias tintas en aras de un falso equilibrio… Aquí no se buscan espacios de diálogo. Se exige el respeto a las normas del derecho internacional”, expresó la anterior Embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena.

México actualiza su postura y 'condena enérgicamente' la invasión de Rusia a Ucrania

Mediante redes sociales, Ebrard compartió un video en donde informó la actualización de la postura de México y apeló a la “historia y la tradición de México”.

“Tenemos muy claro que estamos ante una invasión; ya no hay duda sobre ello, es una operación con escala sobre casi todo el gobierno de Ucrania”, inició el canciller.

Recordó que México ha sufrido cuatro invasiones: dos por parte de Francia y dos de Estados Unidos en donde se perdió la mitad del territorio.

“Por nuestra historia y tradición… por nuestra formación como nación tenemos que rechazar y condenar enérgicamente la invasión de un país como Ucrania por una potencia como Rusia”, expresó Ebrard.

Destacó que instruyó al representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, a que condene la invasión y llame a “un cese al fuego” en la Sesión de Seguridad que se llevará a cabo el viernes en la ciudad de Nueva York.

