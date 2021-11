Unidad de Inteligencia Financiera: La UIF denunció a ex funcionario de la misma unidad y de la PGR que avalaron un ‘acuerdo reparatorio’ con integrantes de una red de lavado que operó en México y de la cual está involucrado el operador financiero del Presidente venezolano Nicolás Maduro.

En total se detectaron operaciones ilegales por más 156 millones de dólares, pero fueron exonerados con un donativo de 3 millones de dólares entregado a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La UIF informó que fueron denunciados ante la FGR 25 integrantes de la red, entre ellos ex funcionarios y empresarios mexicanos, venezolanos y colombianos.

En el 2018, las empresas compraron alimentos de mala calidad desde México para revenderlos en Venezuela al triple de su costo real en un esquema de blanqueo y evasión de impuestos.

Según la denuncia revelada el domingo pasado por Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, fueron bloqueadas cuentas bancarias a los involucrados.

En julio de 2018, REFORMA reportó que la FGR investigaba a las empresas que desde México enviaron alimentos con sobreprecio al gobierno de Maduro para las despensas que regalan los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPS).

Esa red era operada por Alex Saab y participaban empresas de Baja California, Chihuahua, CDMX y Nuevo León que recibieron recursos del programa "Gran Misión de Abasto Soberano" de Venezuela.

El "acuerdo reparatorio" avalado en el 2018 por la UIF, autorizó el donativo de 3 millones de dólares a la ACNUR con fines humanitarios en América Latina.

Entre los ex funcionarios denunciados ante la Secretaría de la Función Pública y la FGR se encuentran Israel Lira Salas, ex titular de SEIDO; Orlando Suárez López, ex titular de la UIF, y Mauricio Moreno Balbuena, ex director de procesos legales de la UIF.

Además se denunció a las empresas La Cosmopolitana, El Sardinero y la regiomontana Comercializadora DRR; además de los empresarios sudamericanos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio, Andrés León Rodríguez y Santiago Uzcátegui.

...Y EU lo encarcela

La Fiscalía de EU alista el juicio contra Alex Saab por los delitos de lavado de dinero de más de 350 millones de dólares.

Saab es acusado de amasar una fortuna por medio de negocios en los que habría pagado sobornos a funcionarios venezolanos y falsificado documentos para obtener contratos de construcción de viviendas económicas.

Ayer la audiencia se aplazó para el 15 de noviembre.

La Fiscalía pidió eliminar 7 de 8 cargos de lavado contra Saab, considerado operador financiero del Presidente Nicolás Maduro.

Los cargos eliminados eran algunas transferencias por montos menores, así como cargos repetitivos con la acusación general de lavado de dinero.

NLD

