El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que dejó escrito en su testamento que no se use su nombre para estatuas, calles u obras como hospitales.

Durante su conferencia matutina (mañanera) de este viernes, AMLO señaló que no debe rendirse culto a las personalidades.

Sobre las estatuas, pues sólo las que tienen que ver con nuestra cultura, porque ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades", indicó sobre la estatua de la cultura Olmeca que se colocará en la Ciudad de México.

"En mi caso, tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente", expresó el Presidente de México.

AMLO: el mejor homenaje es seguir el ejemplo de dirigentes

AMLO dijo que en lugar de estatuas, para rendir un homenaje a los dirigentes o héroes es seguir su ejemplo, más que convertirlos en piedra.

Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a un dirigente, incluso a héroes, heroínas, es siguiéndose su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra; lo más importante es eso", señaló AMLO.

Sobre la estatua de la cultura Olmeca que ha causado polémica por no ser parte de la historia de la Ciudad de México, el Presidente de México respaldó la decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum para quitar la estatua de Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma y poner una cabeza de una mujer con razgos olmecas.

Sí estoy de acuerdo con la cabeza de una mujer estilizada con rasgos olmecas que se va a instalar, que se va a poner donde estaba la Glorieta Colón, que se va a reubicar; en eso sí estoy totalmente de acuerdo.

"Porque a partir de la invasión, hace 500 años, se quiso ocultar el pasado artístico cultural de los pueblos originarios, las grandes culturas del México prehispánico y eso lo tenemos que exaltar", indicó AMLO.

AMLO: La colonia Andrés Manuel López Obrador en Veracruz

La colonia Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Coatzacoalcos, Veracruz. Foto: Facebook Costa Veracruz

Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador descarta que se use su nombre para rendirle culto, en Veracruz pobladores le pusieron su nombre a una colonia irregular.

La colonia Andrés Manuel López Obrador está en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, a un costado del fraccionamiento Punta Caracol. Sin embargo, carece de servicios al ser irregular.

Entre las calles hay nombre en referencia al actual gobierno, una de ellas se llama Beatriz Gutiérrez Müller, como la esposa de AMLO; otra dice ser "4ta transformación", una más "Bienestar".

