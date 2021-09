VIDEO AMLO afirma que refinería de Dos Bocas será inaugurada en junio del 2022

Después de meses de trabajos, AMLO hizo una visita a Paraíso, Tabasco, y puso fecha a la inauguración de la refinería de Dos Bocas, afirmando que será en junio del 2022 será cuando comience a funcionar.

Por medio de un video, AMLO explicó que trabajadores de México están haciendo esta gran obra para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo que antes se exportaba, ahora se procesará en México.

AMLO dijo que además de construir esta nueva refinería, se están rehabilitando las seis existentes, además que se está en proceso para adquirir la refinería de Deer Park de Shell, en Texas, Estados Unidos.

Asimismo, AMLO afirmó que con esta la inauguración de la refinería de Dos Bocas ya no será necesario comprar gasolinas.

Seremos autosuficientes, ¿qué significa esto?, de que ya no vamos a comprar gasolinas, diésel en el extranjero, se producirá todo en México y así podremos garantizar que no aumenten los precios de los combustibles, que no haya gasolinazos”, comentó AMLO.