Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a Palacio Nacional para afirmar que está bien, hay presidente para un tiempo, pero en caso de faltar ya tiene su testamento "político".

Desde un mensaje que difundió en sus redes sociales, el Presidente de México recordó sus problemas de salud como del corazón y de la hipertensión.

"Yo tengo un testamento político, no puedo gobernar un País en un proceso de transformación, no puedo actuar con irresponsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, ¿cómo queda el País? tiene que garantizarse la gobernabilidad", señaló.

"Entonces tengo un testamento para eso, afortunadamente no va, creo yo, a necesitarse y vamos a seguir juntos, queriéndonos mucho, porque amor con amor se paga (...) ya los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal, es decir que me puedo aplicar a fondo y que hay Presidente para un tiempo, el necesario, el indispensable, para llevar a cabo los cambios, la transformación", indicó.

Regresa AMLO a Palacio Nacional en camioneta blanca

El Presidente de México regresó a Palacio Nacional cerca de las 10:20 de la mañana en una camioneta blanca junto con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

López Obrador fue sometido ayer a un estudio de afecciones cardíacas o cateterismo tras sus antecedentes de salud.

Además, la semana pasada, López Obrador resultó contagiado de COVID-19, la segunda vez durante la pandemia.

