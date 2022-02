Ciudad de México.- Tras la revelación de las mansiones de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el periodista Carlos Loret de Mola volvió a exhibir a otro hijo, esta vez a León Bartlett, cuyo padre es el titular de la CFE, Manuel Bartlett. La investigación de Latinus destapa el emporio de 34 empresas que ha obtenido contratos por mil 400 millones de pesos a lo largo de varios años, pero con el gobierno lopezobradorista está viviendo sus tiempos de gloria.

La investigación precisa que las empresas de los Bartlett comenzaron a ganar contratos del gobierno desde el sexenio de Vicente Fox, y siguieron con Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el Gobierno de AMLO, con el que han recibido contratos por 150 millones de pesos en apenas tres años, cuando con el gobierno peñista en todo el sexenio recibió 196 millones de pesos en contratos.

El emporio de los Bartlett consta de 34 empresas, según Latinus. Foto: Latinus

Los escándalos de la familia de AMLO: sus hermanos, su prima y su hijo mayor

La familia del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha visto envuelta en escándalos a pesar de que el mandatario tabasqueño ha tratado de pregonar que en su gobierno no hay corrupción y es austero, sin embargo, sus hermanos, su prima y su propio hijo han manchado el sexenio de su padre, hermano y primo.

Familia de AMLO: Pío López Obrador recibe fajos de billetes

El periodista Carlos Loret de Mola exhibió en su espacio en Latinus a Pío López Obrador, uno de los hermanos del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibiendo fajos de billetes de manos de David León -quien era funcionario federal- en 2015, primer año en que Morena competiría elecciones.

El Presidente AMLO afirmó que "yo no protejo a nadie, yo llegué aquí para encabezar una transformación" y luego se deslindó de las acciones de su familiar "si mi hermano es responsable que sea castigado, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia, yo ya no me pertenezco".

Familia de AMLO: Martín Jesús recibe fajos de billetes

Otro hermano del Presidente AMLO fue captado recibiendo fajos de billetes. Martín Jesús recibió 150 pesos en efectivo en 2015 también de David León. El Mandatario tabasqueño dijo que se trataba de un asunto personal y no recursos para campañas electorales.

Familia de AMLO: Felipa Guadalupe Obrador Olán recibe contratos de Pemex

La prima del Presidente de México, Felipa Guadalupe Obrador Olán, fue exhibida luego de que recibió contratos de Pemex. La familiar del presidente tabasqueño obtuvo contratos por 365 millones de pesos, aunque posteriormente la paraestatal aseguró que los rescindió.

Sin embargo, luego fue exhibido que la prima del Presidente tenía otro contrato con Pemex por 4.6 millones de pesos.

Familia de AMLO: José Ramón López Beltrán y sus lujosas casas y camioneta

Otro escándalo de la familia del Presidente Andrés Manuel López Obrador es del hijo mayor José Ramón López Beltrán, sobre todo, porque el mandatario tabasqueño pregona la austeridad y ha pedido a los mexicanos hacer lo mismo.

Sin embargo, en su propia familia, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus, la austeridad no se lleva a cabo, pues López Beltrán disfruta de una vida lujosa en Houston, Texas, donde ha tenido dos mansiones y una camioneta Mercedes Benz.

Familia de AMLO: Afirma López Obrador que la esposa de su hijo tiene dinero

Después de darse a conocer que el hijo mayor de AMLO, José Ramón López Beltrán vive en mansiones en Houston, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que sus hijos ‘no tienen ningún beneficio en su gobierno’.

Asimismo, dejó en claro que la esposa de su hijo tiene dinero y no tiene nada que ver con su gobierno.

