Ciudad de México. – Un video donde captan a Lilly Téllez en un Porsche, dio de que hablar en redes sociales, la senadora asegura que es del padre de su hijo.

En el video que circula en redes sociales, se puede ver a la senadora del PAN subiendo al vehículo negro, en el cual su equipo de seguridad esperaba.

A través de su cuenta de Twitter, Lilly Téllez aclaró que el automóvil no es de ella pues le pertenece al padre de su hijo.

"Él nunca ha necesitado vivir del erario, ni del gobierno, ni de la política…¡ni que fuera Noroña! Su trabajo le da capacidad, libertad y derecho propio". Y también defendió que "tiene buen gusto y no es un delito".

El día que los Senadores y Diputados viajen en el metro y se bañen de pueblo y dejen de exhibirse en autos costosos comprados con la venta de su voto para detener las reformas que beneficiarían a millones de mexicanos. Sabremos que no están en la política solamente por el dinero. pic.twitter.com/sdlExKWGlJ

La senadora Téllez, quien originalmente perteneció a la bancada de Morena, en días pasados sostuvo una disputa con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente no asistió al Senado para hacer entrega de la medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez, pues se difundió una carta donde informa que no podrá asistir, pero en su representación estará Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob).

Me dio mucho, mucho gusto el que le hayan dado la medalla Belisario Domínguez a la maestra Ifigenia Martínez, la mando a felicitar porque le van a entregar su medalla el jueves y le mandé una carta porque no voy a asistir, porque una legisladora convocó a que me falten al respeto ahí en el Senado.