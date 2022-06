Ricardo Anaya: En su video semanal, el ex candidato a la presidencia de México, afirmó que el presidente del País, Andrés Manuel López Obrador, busca ganar popularidad mintiendo y dividiendo a la ciudadanía.

De acuerdo a elunuversal.com.mx, Anaya deja en claro que AMLO usa la misma fórmula que muchos dictadores en el mundo la aplican para dividir y mentirle a la ciudadanía con una sola finalidad, ser más populares.

Lo primero que hacen los que usan la formulita es dividir, entonces parten el país en dos: de un lado el pueblo bueno y del otro los malos. Ahora, esto no lo inventó López Obrador. Así le hacía Trump. Del lado de los buenos, el pueblo americano. Y del lado de los malos, nosotros, los mexicanos”, comentó Anaya.

De igual manera, afirmó que esta fórmula a la larga va creando en la ciudadanía un odio y división entre las diferentes políticas que pueda haber, lo que también causa que se pierda el camino del país.

Una vez que dividen, siembran algo que es clave para que funcione la formulita: se llama odio. O sea, le echan la culpa de todo a los malos del cuento. Así lo han hecho Trump, Hugo Chávez, Evo Morales y Daniel Ortega. El resultado de esa fórmula, en el caso de López Obrador, es que una vez que logra sembrar el odio, ya no tiene que resolver los problemas porque ya no es su culpa, o sea, aunque lleve 4 años de presidente, es culpa de los malos del cuento”, continuó el ex candidato.