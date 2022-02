México. Nuevamente, el ex candidato a la presidencia de México, Ricardo Anaya volvió a subir un video a sus redes sociales donde vuelve a criticar al gobierno de AMLO, afirmando que en él se viven muchas contradicciones.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, el panista afirmó que México batalla con un presidente que propone “abrazos no balazos para los delincuentes, pero emplea toda la fuerza del Estado para atacar a los medios”.

Tenemos un presidente que cuando atrapan a un delincuente dice suéltenlo; pero cuando un reportero revela algo que no le conviene dice acábenlo. Es el mundo al revés. En lugar de pedir que se investiguen los asesinatos de los periodistas, el presidente quiere que el Estado se dedique sí a investigar… pero los ingresos de un periodista", comenta Ricardo Anaya en su video.

De igual manera, el panista afirma que la violencia que se vive en México es una ‘tragedia humana’, que además está provocando graves pérdidas económicas en inversión y seguridad.

"Los ejemplos son el aguacate y el limón. Todos sabemos lo que está pasando en Michoacán, con los narcos imponiendo su ley. Los criminales provocaron que se suspendiera la semana pasada el envío de aguacate a Estados Unidos; ellos deciden quién puede sembrar y quién no, quién puede sacar un camión y quién no. Y por cada cosa hay que pagarles a ellos, que operan ahí con total impunidad", afirma el ex candidato presidencial.

Pide centrarse en asuntos importantes para el país

En la misma grabación, Anaya destaca el terrible momento que viven los periodistas donde en lugar de proteger esos empleos y combatir el crimen, "el gobierno pone toda la fuerza del Estado al servicio de las venganzas personales de López Obrador", esto haciendo referencia a lo que acaba de ocurrir con Carlos Loret de Mola.

Para los delincuentes, puros abrazos, y luego nos preguntamos por qué los criminales operaron en la pasada elección a favor de los candidatos de Morena. ¿Por qué será?", cuestionó.







