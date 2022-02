Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confesó que en el año 2012 pensó en rendirse y no continuar su lucha por la presidencia de la república, pero decidió continuar, además descartó que en el 2024 continué en la escena política porque "ya no puedo más".

En el segundo día de recorrido con reporteros en Palacio Nacional, esta vez incluyendo a youtuberos, el Presidente de México reveló que en 2012 había hecho un borrador que pretendía leer en el Zócalo a sus seguidores para anunciar que dejaría el movimiento.

"Yo ya había participado dos veces, era la tercera, a la segunda (elección presidencial) ya quería dejar la dirección del movimiento, hasta había escrito un documento, que (me) iba yo a retirar o que iba yo a seguir luchando, pero ya no como dirigente, porque me molestaba mucho, mucho, mucho, esto para que lo sepan mis adversarios, que en ese entonces se hablaba de que yo estaba obcecado con ser Presidente", aseguró.

López Obrador, dijo, no se dejó llevar por los comentarios de sus adversarios de que solo ambicionaba el poder por el poder sin tener principios. "Estuve a punto (de retirarme) de decir: 'no vuelvo a ser candidato de nada', fue un borrador, lo hice, lo pensé", indicó.

Sin embargo, al final decidió no leer su posicionamiento y el cambio de opinión se debió a que, aunque no se considera insustituible, "podía hacer algo".

Cuando yo termine, me retiro.- AMLO

"Cuando yo termine, me retiro, me jubilo y ya no vuelvo a participar en anda que tenga que ver con la vida pública", aseguró.

El Presidente tabasqueño defendió su lucha porque la heredó de "gente ue estuvo en la cárcel, que padeció de represión, no fuimos nosotros los que llevamos a cabo este cambio, esta transformación, esto viene de tiempo atrás".

El Presidente de México afirmó que muchas no se comprende que "debemos defender fuerte lo que estamos haciendo porque es el sacrificio, es la lucha, es la participación de millones de mexicanos".

(Con información de Reforma)

HLL