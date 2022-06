‘Yo así no juego’, filtran llamadas de Gertz Manero y padre de Emlio Lozoya

Ciudad de México.- Una nueva filtración de audios de conversaciones telefónicas exhiben al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, cuando exige al padre de Emilio Lozoya desistirse de un amparo y lo presiona para que su hijo cambie de abogado pues, de lo contrario, “va a echar a perder” las cosas.

También se difundieron audios en los que Juan Ramos López, fiscal especial de Control Competencial y brazo derecho de Gertz, da instrucciones al padre del exdirector de Petróleos Mexicanos para compilar los documentos que debe llevar a la audiencia inicial de su esposa Gilda Margarita Austin y Solís.

El funcionario le aclara que no quiere parecer “defensor” de la señora.

Las llamadas telefónicas fueron difundidas ayer en un perfil de Facebook registrado a nombre de “Gertz Manero” y corresponden, al menos las de Juan Ramos, a llamadas que se hicieron a través del conmutador de la FGR.

El audio relacionado con el titular de la FGR fue grabado previo a que Emilio Lozoya fuera extraditado de España a México, el 17 de julio de 2020, pues un mes antes el ex funcionario revocó como su defensor a Javier Coello Trejo, contra quien Gertz manifiesta -sin nombrarlo- algunos calificativos, como “bandido” y “abogadete”.

Lozoya Thalmann (ELT), ante las presiones e improperios, muestra en todo momento sumisión y pide disculpas a Gertz (AGM), a quien promete “meter en orden” a su abogado, como asegura que lo había hecho un día antes.

ELT: Señor Fiscal, a tus órdenes.

AGM: Mira, me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon en contra de...

ELT: No, no, no, no.

AGM: No, no... me lo acaban de notificar, ¿eh?

ELT: Sí, es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra.

AGM: Bueno, nada más para que no vaya a haber una, un... yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh?

ELT: Para nada.

AGM: Ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese, ¿eh?

ELT: Por eso lo puse en orden ayer, te pido una amplísima disculpa y lo voy a reiterar ahora en unos minutos.

AGM: Que se desista de inmediato, porque así yo no juego, ¿eh?

ELT: Está muy claro, te pido nuevamente una disculpa y voy a meter orden acá, estamos muy agradecidos de ayer, trabajando sobre lo de la orientación que nos indicaste, o sea, colaborar.

AGM: Que se desista del amparo, ya no metas a ese cabrón por favor enfrente, porque las cosas las va a echar a perder.

ELT: Te voy a pedir tu consejo, vamos a buscar una salida.

AGM: Busca una gente decente que te defienda.

ELT: Correcto, lo vamos a buscar, te pido nomás tu comprensión para que sea gradual, ¿verdad? Lo más pronto posible.

AGM: Ándale, no hay cuidado.

ELT: Un abrazo y una disculpa, señor Fiscal.

Instrucciones de Ramos

Ramos López, por su parte, dio instrucciones a Lozoya Thalmann sobre los pasos a seguir en el proceso de su esposa Gilda Margarita Austin y Solís, y en algún momento le manifestó que no quería parecer “su defensor”.

Así lo manifiesta en una de las conversaciones filtradas, tras requerirle al padre del exdirector de Pemex una serie de documentos que debía entregar a sus abogados, previo a la audiencia inicial de su esposa en el Reclusorio Norte.

