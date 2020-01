AMLO pide a EU no guardar información sobre caso García Luna

Ciudad Juárez.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno de Estados Unidos no guardar información sobre el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien está siendo investigado en ese país, y señalar a los funcionarios estadounidenses implicados en el fallido operativo "Rápido y Furioso".

"En el caso de Estados Unidos -y lo digo con todo respeto porque son autónomos- es una nación libre, soberana y nosotros somos respetuosos de la soberanía de EU porque queremos que nos respeten la nuestra siempre.

Durante su conferencia de prensa mañanera en la Guarnición Militar de esta ciudad, acompañado por su Gabinete de Seguridad, el titular del Ejecutivo insistió.

Nada de estar administrando la información, detengo a un delincuente, le saco la sopa y doy a conocer lo que me conviene, lo que no afecta a mi gobierno, no. Ya no queremos eso".