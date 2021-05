Ricardo Anaya acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador está interviniendo de modo vulgar y tramposo en las elecciones, y ni siquiera tiene reparo en negarlo.

"López Obrador está interviniendo vulgar y tramposamente en el proceso electoral. Ya ni siquiera le importa negarlo", mostró el excandidato presidencial en un video en el que el Presidente afirmó en la mañanera del pasado 11 de mayo que sí está interfiriendo en las elecciones.

El tuit que Ricardo Anaya publicó sobre el video en el que el Presidente admite su intervención en las elecciones.

El panista recalcó que no es la primera vez que un presidente interfiere en un proceso electoral. Recordó su caso en 2018 cuando en ese entonces el presidente Enrique Peña Nieto manchó la elección al atacarlo con “una bola de mentiras” que al final cayeron por su propio peso, debido a que la PGR lo declaró inocente de cualquier delito.

“No es la primera vez que vivimos un proceso electoral manchado por la intervención tramposa de un Presidente. En 2018 me tocó vivirlo a mí. Y les aseguro que es frustrante y profundamente injusto”.

"No importa lo que me haya pasado a mí: lo grave es que se sigue repitiendo y el abuso de poder daña a la democracia y nos afecta a todos. Hoy estamos viviendo la misma historia: un Presidente que usa todo su poder y su influencia para atacar, por medio de los órganos de justicia del Estado, a los candidatos incómodos, a los que le van ganado a Morena".

AMLO se está metiendo en el proceso electoral usando a la Fiscalía. Que yo haya sufrido esa injusticia en 2018 es lo de menos, el problema es que se sigue repitiendo.

Lo hace por dos razones:

-Por tramposo y mal perdedor.

-Para distraer y que no se hable de la tragedia del metro. pic.twitter.com/4fFFylogiB — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) May 17, 2021

De acuerdo con el excandidato presidencial, la intervención ilegal del Presidente obedece a dos razones: es un mal perdedor y quiere arrebatar los comicios a la mala.

Para Ricardo Anaya, el Presidente siempre ha sido un mal perdedor y como tal no duda en meter el pie ni las manos para lograr sus objetivos, incluso si es necesario, cuando las instituciones le estorban, opta por mandarlas al diablo.

Asimismo, la estrategia tramposa de López Obrador busca distraer al público de la tragedia de la Línea 12 del Metro, accidente que cobró la vida de 26 personas y dejó más de 80 heridos.

“¿Y sabes por qué arma todo este circo desde la mañanera? Para distraerte. Para que ya no se hable de la terrible tragedia de la Línea 12 del Metro. Y que mejor todo mundo se ponga a hablar de las tarjetas que repartió un candidato. Creen que somos tontos; pero ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a distraer".

Con información de Agencia Reforma y El Universal.