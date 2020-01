4 destinos emergentes con hoteles de lujo que te dejarán sin aliento

En el mundo hay múltiples destinos emergentes que además de atraer cada año más visitantes también están haciendo frente a la presión del turismo aumentando su infraestructura en conjunto con el sector privado en proyectos que van desde la construcción de nuevos caminos hasta hoteles de lujo.

De acuerdo con el World Travel and Tourism Council (WTTC), el cual representa a la industria privada del sector turismo y de viajes a nivel global, hay varios países con destinos emergentes a tener en la mira entre los cuales destacan Vietnam, Sudáfrica e Indonesia.

Hoteles de lujo en destinos emergentes que debes conocer

En un extenso reporte del WTTC donde figuran 50 ciudades del mundo en 5 categorías divididas por distintos indicadores como la madurez del destino turístico, su infraestructura, el crecimiento en cuanto a número de visitantes, entre otras, presentamos a continuación las que tienen una mayor proyección a futuro, aunque desde ahora te podemos decir los mejores hoteles de lujo que cada una de ellas tiene para ofrecerte y las visites pronto.

Hotel Nikko Saigon en Ho Chi Minh, Vietnam

Ho Chi Minh es una de las ciudades más vibrantes del Sudeste Asiático y una de las cuales ha presentado un mayor crecimiento de visitantes en los últimos años. De acuerdo al reporte del WTTC hay un balance entre el número de viajeros que lo hacen por placer y los que visitan por negocios, logro atribuible a sus múltiples atractivos turísticos, así como a una economía en auge.

Si bien muchas personas tienen la idea de que Vietnam es aún una zona de guerra la realidad es que se trata de un país que se ha desarrollado con muy buenos resultados, especialmente al hablar de turismo, lo cual podemos ver reflejado en las instalaciones 5 estrellas del Hotel Nikko Saigon, el cual se encuentra al margen del bullicio del centro de la ciudad, pero rodeado de puntos de interés tanto comerciales como históricos.

Vista desde habitación. Crédito: Hotel Nikko Saigon

Reconocido por su exquisita cocina de mar, el Nikko Saigon ofrece una atención impecable gracias a su esencia en el servicio inspirada en la hospitalidad japonesa, reconocida a nivel internacional por su fineza y elegancia. Se trata de un espacio ideal tanto para quienes van de vacaciones como para quienes lo hacen por negocios, ya que además de sus lujosas habitaciones también cuenta con un enorme jardín exterior para eventos, así como refinados espacios interiores para encuentros empresariales, conferencias o convenciones.

Sin duda una excelente opción para un excelente destino. Conozca más del Hotel Nikko Saigon en su sitio oficial.

The Silo en Cape Town, Sudáfrica

Cape Town destaca por ser uno de los principales centros de negocios internacionales en toda África, por lo que no es para nada sorprendente que la WTTC destaque que la mayoría de las visitas a esta ciudad sean por estos motivos. Sin embargo, esto no quiere decir que no tenga más que ofrecer para el turista de placer.

Vista exterior de The Silo. Crédito: The Royal Portfolio

Si bien planear un viaje a un destino enfocado principalmente a los negocios suena poco atractivo hay que recordar que Cape Town es una ciudad costera situada a pocos kilómetros de islas históricas, hermosas playas y hoteles de lujo como The Silo, el cual además de una experiencia exclusiva de 5 estrellas gracias al reducido número de habitaciones disponibles (solo 28), también podremos disfrutar de una vista única del Litoral Atlántico.

Parte de un selecto grupo de hoteles propiedad de The Royal Portfolio el hospedarse en The Silo es una experiencia por mérito propio. Averigüe sobre reservas y demás información en su sitio oficial.

Hotel Alfonso XIII en Sevilla, España

Clasificada por el WTTC como una ciudad que principalmente recibe viajeros de ocio, Sevilla naturalmente cuenta con una amplia oferta de atractivos turísticos que van desde sus palacios, catedrales, plazas y parques históricos hasta hoteles de lujo como el Alfonso XIII, el cual es ofrece tanto una oferta de hospedaje exclusiva como única por su historia.

Vista de la entrada del Hotel Alfonso XIII. Crédito: Marriot International

Su construcción fue encomendada por el rey de España en 1929 para recibir a dignatarios internacionales el Hotel Alfonso XIII se distingue por ofrecer rasgos parecido a los palacios sevillanos, con la opción de pasar la noche y disfrutar de un servicio de lujo tanto en comida, bebida como en atención. Remodelado recientemente este hotel es una opción única en su tipo, además de que se encuentra en el corazón de Sevilla. Visite su sitio oficial para mayores datos.

The St. Regis en Ciudad de México

La Ciudad de México no solo es una de las más pobladas a nivel global o una de las de mayor bagaje histórico, sino que también es uno de los epicentros en cuanto a movilidad turística y de negocios en todo el mundo. Situada por la WTTC como un destino emergente con un flujo de visitas balanceado muy parecido al de Ho Chi Minh (aunque con una infraestructura más desarrollada), podemos encontrar infinidad de opciones en cuanto a hoteles de lujo, aunque pocas ofrecen lo que The St. Regis tiene disponible para sus huéspedes.

Vista área del St. Regis. Crédito: Marriot International

Ubicado en Paseo de la Reforma lo más probable es que si ya has visitado la Ciudad de México hayas visto este lujoso hotel el cual abrió sus puertas en 2009, el cual es preferido por hombres de negocios y turistas de alto nivel por igual. No poco común escuchar que a menudo visitantes internacionales como nacionales utilicen agencias de aviación privada como Aerosafín para llegar a la ciudad y hospedarse en The St. Regis.

Descubre todas las amenidades con las que The St. Regis tiene para ofrecer en su sitio oficial.

Adelántate a las tendencias y hospédate en los mejores lugares mientras lo haces

Si bien estos destinos no sean los primero en venir a la mente al planear unas vacaciones o al buscar nuevas aventuras de negocios, sin duda los hoteles de lujo que tienen para ofrecer son un factor a tomar en cuenta para hacer la visita, ya que además de garantizarnos un lugar de calidad para descansar lo más probable es que se encuentre rodeado de múltiples atractivos.