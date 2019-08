A LA COMUNIDAD Y OPINIÓN PÚBLICA, CITY CENTER INFORMA

Atendiendo a las declaraciones expresadas en conferencia de prensa efectuada el día 13 de agosto en el parque Los Cárcamos por los representantes de Ocean Futures Society, deseamos manifestar que la participación de la ciudadanía es bienvenida para el fortalecimiento del diálogo en torno al proyecto de City Center León y primordialmente, para mejorar las condiciones ambientales del citado parque para beneficio de la ciudadanía y nuestro medio ambiente.

Sin embargo, también queremos subrayar nuevamente que NO es verdad que el proyecto City Center León traiga consigo afectaciones al cuerpo del agua ubicado al interior del parque Los Cárcamos. Nuestro dicho está respaldado en el cumplimiento puntual de los lineamientos que marca la ley en la materia y en los estudios que hemos solicitado a instituciones y profesionales en la materia para realizar las acciones necesarias que eviten daños al entorno y su fauna y sobre todo, para colaborar en su cuidado.

Respetamos las opiniones y consideraciones de los participantes en la referida rueda de prensa, pero nosotros hablamos de hechos concretos y en ese sentido, rechazamos las aseveraciones del representante de Ocean Futures Society, Rubén D. Arvizu, que categoriza a la obra como un “ecocidio”. Reiteramos que el proyecto se realiza con un estricto apego a las normas ambientales y con un serio

respeto al espacio natural vecino de Los Cárcamos. No tendríamos razón para hacer lo contrario.

A su vez, aprovechamos para reiterar que el cuerpo de agua existente en el parque Los Cárcamos NO es un humedal. El parque Los Cárcamos, que es propiedad municipal, no está considerado como área natural protegida o zona de riesgo para preservar la vida silvestre, toda vez que no existe registro público o autorización alguna que le otorgue esa categoría a nivel municipal, estatal o federal. Para ser más claros aún, NO está registrado en el listado de RAMSAR como tal, como sí lo están los que realmente existen en el estado de Guanajuato.

A la par, y atendiendo los reportes de los medios asistentes, destacamos la declaración del comunicador Rodrigo Navarro, quien negó que la reducción del nivel del agua en Los Cárcamos esté relacionada con el proyecto City Center: “Está bajando el nivel de agua ahorita por sequía”, fueron las palabras expresadas por Rodrigo Navarro, quien añadió que la sequía está relacionada con la reducción significativa de las lluvias en el país. Esta declaración es relevante porque exhibe la serie de ataques infundados que el proyecto ha recibido y en donde se nos ha responsabilizado de afectaciones que caen en las suposiciones sin un sustento real.

Recordamos a toda la opinión pública que el proyecto cuenta con diversos estudios que a continuación enumeramos: un Estudio de Mecánica de Suelos, elaborado por MKE Ingeniería en Suelos, S.A. de C.V. de fecha febrero 2017; un Estudio Integral para la conservación del Parque de los Cárcamos, León, Guanajuato, elaborado por CIATEC, A.C. Soluciones Tecnológicas en 2016; un Estudio de Aves, elaborado por el Biólogo Oscar Báez Montes (responsable técnico), con el apoyo de la Bióloga Yadira Fabiola Estrada Sillas de fecha junio

2017, así como un Programa de Manejo para 4 especies prioritarias en la NOM – 059-SEMARNAT-2010, elaborado por el Biólogo Oscar Báez Montes de fecha 2017 y el Estudio Geohidrológico, elaborado por Soluciones Geotécnicas Integrales, S.A. de C.V. de fecha julio 2017.

Somos una empresa con más de 15 años de trabajo serio y responsable en todo el país y la ciudadanía podrá constatar que podemos ser el buen ejemplo de cómo SÍ se puede coadyuvar entre ciudadanía e iniciativa privada para lograr una mejoría ambiental del parque Los Cárcamos en pro del bien común.

Cualquier información pública que requieran para su mejor conocimiento del tema, está a disposición, porque a nosotros, como a los periodistas, nos interesa hablar con la verdad y con datos concretos, objetivos y verificables.