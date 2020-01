'A mí ya me hicieron pedazos'. Legionarios de Cristo abusaron de más de 250 menores

Ciudad de México.- A finales del año pasado, los Legionarios de Cristo publicaron el informe interno en el que reconocían que dentro de su congregación se habían cometido hasta 175 abusos de menores por parte de 33 sacerdotes.

Sin embargo, una religiosa de la congregación entrevistada por Notimex y que pidó ser identificada como Adriana N. advirtió que estas cifras están maquilladas, pues en el total no se incluyen noventa niños más que fueron abusados por seminaristas de la congregación.

Si se añaden estas noventa víctimas adicionales, el total asciende a 265 menores atacados, aunque los Legionarios decidieron no tomarlos en cuenta porque consideraron que los seminaristas aún no eran sacerdotes ordenados de la congregación.

Incluso afirma que hay varias víctimas que optaron por ya no denunciar.

'A mí ya me hicieron pedazos, ya no quiero volver a denunciar'. Eso me refirió una. Hay otras tres mujeres en el caso del sacerdote Fernando Martínez, que no quieren dar a conocer sus casos a la luz pública. Esos casos los conozco yo", señaló.