El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no pudo comenzar la mañanera de este viernes debido a que un grupo de maestros del CNTE le bloquearon su paso en Chiapas.

El Presidente de México señaló que no se someterá a ningún grupo, incluido el CNTE.

No someterme a chantajes de estos grupos", dijo AMLO.

El Presidente de México no tuvo opción que quedarse dentro de su camioneta desde donde envió un video para transmitirlo en su conferencia "mañanera", que duró poco tiempo ante la ausencia de AMLO.

Estoy acostumbrado a este tipo de asuntos y por la dignidad de la investidura presidencial no me puedo prestar a chantajes de nadie, no tengo relaciones de complicidad con ningún grupo de intereses creados".

"Estamos proponiendo el diálogo con la Secretaria de Educación Pública, pero dice que no, que yo les resuelva, y eso no es posible", dijo en su video el Presidente de México.

Estoy acostumbrado a este tipo de asuntos y por la dignidad de la investidura presidencial no me puedo prestar a chantajes de nadie, no tengo relaciones de complicidad con ningún grupo de intereses creados".

"Estamos proponiendo el diálogo con la Secretaria de Educación Pública, pero dice que no, que yo les resuelva, y eso no es posible", dijo en su video el Presidente de México.

AMLO aseguró que la protesta de la CNTE era "completamente ilegal", pero no iba a entrar por la fuerza "podría yo entrar a llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo. Es como una protesta de mi parte para que estos grupos no se excedan, no abusen, respeten".

Esto no lo puedo permitir, el Presidente de México no puede ser rehén de nadie".

ADEMÁS: VIDEO Responde López-Dóriga a 'broma' de AMLO sobre su candidatura presidencial

¿Quiénes participaron en la conferencia mañanera sin AMLO?

La conferencia mañanera de AMLO la inició el Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, quien presumió que en dos días en su entidad no se registraron homicidios dolosos.

Rutilio Escandón Cadenas confirmó la ausencia de AMLO debido a que los maestros de la CNTE le bloquearon el paso.

Posteriormente tomó la palabra el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien permitió que los maestros pudieron bloquear afuera de la Séptima Región Militar al Presidente de México y dejarlo afuera de las instalaciones para no llegar a la conferencia de este viernes.

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, tomó la palabra ante la ausencia de AMLO. Foto: Tomada de video.

Por último, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue la última funcionaria que habló y el presidente AMLO no pudo participar, por lo que envió un video desde dentro de su camioneta.

Bloquea CNTE a AMLO: exigen maestros revisar reforma educativa y cajas ahorro

Los maestros de la CNTE exigieron al Presidente de México diálogo sobre la reforma educativa y préstamos de caja de ahorro y fondo de ahorro.

Exigimos el respeto de todas las conquistas laborales, están congeladas las plazas del comité seccional y también se analice de inmediato la liberación a los compañeros que merecen sus préstamos de caja de ahorro y fondo de ahorro", urgieron los profesores en Chiapas al bloquear el paso a AMLO.

La CNTE se posicionó a las afueras de la Séptima Región Militar de Tuxtla Gutiérrez, donde se instaló el toldo que arroparía a los funcionarios del gobierno federal y al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero los maestros no le permitieron el paso solamente al tabasqueño.



Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos