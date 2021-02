AMLO: Regresa a las mañaneras, afirma que recibió un ‘tratamiento especial’

El 4 de febrero AMLO apareció en un video donde afirmó que superó el Coronavirus y que ya había dado negativo a otra prueba de COVID.

CDMX.- Después de estar ausente por 15 días a causa del COVID-19, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador regresó a las mañaneras luciendo un traje con corbata como ha sido su costumbre, sin portar cubrebocas y afirmando que su recuperación fue gracias a un proceso de investigación del Instituto de Nutrición.

En sus primeras palabras, AMLO destacó haber superado el coronavirus al mismo tiempo que agradeció a todos los que se preocuparon por su salud al ser diagnosticado con COVID-19, afirmando solo presentar muy pocos síntomas.

Primero agradecerle a todos los mexicanos, mujeres y hombres que se preocuparon por mi enfermedad, por mi contagio de COVID. Salí adelante y aquí estamos para seguir luchando. Amor con amor se paga. Estamos de nuevo de pie, en lucha. Vamos a continuar con la transformación. Es fundamental para México acabar con la corrupción para que se moralice el país y podamos vivir con bienestar y felicidad”, comentó en su primer mensaje de la mañana de hoy AMLO.

Asimismo, el mandatario dio a conocer como empezaron sus síntomas y el trato que recibió por parte de quienes cuidaron de su salud destacando que hubo mucho aprecio y buen trato por parte del personal que lo atendió.

"En mi caso fui bien atendido y de manera oportuna, porque tuve síntomas un sábado por la noche. Estaba yo en San Luis Potosí. Me había hecho la prueba y salí negativo. Al llegar aquí volví a hacerme la prueba. Tuve un poco de malestar. El doctor Alcocer me atendió. Él coordinó el equipo. Se decidió que participara yo en un proceso de investigación del Instituto de Nutrición. Acepté formar parte de la investigación, probando ciertos tratamientos. Me aplicaron antiviral desde el lunes y desinflamatorios. Afortunadamente dio buenos resultados”, mencionó el presidente del País.

Está bajo observación médica

Por su parte el secretario de salud, Jorge Alcocer Varela afirmó también que el presidente del País está en una fase de recuperación a causa del COVID y aún se espera un diagnóstico médico así como el alta epidemiológica para que el mandatario pueda seguir con sus giras.

Hasta el momento el presidente cursa asintomático y estamos en espera de la valoración por parte del señor secretario para que pueda dar el parte. Esperemos que mañana lo valore el grupo de médicos y podamos tener más información”, detalló.

Asimismo, Jorge Alcocer Varela volvió a destacar el ‘tratamiento’ al que fue sometido el presidente, aunque tampoco dio más detalles ni que tipo de medicamento recibió.

En pie para seguir con la Transformación

En su mismo mensaje, Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que ya necesitaba estar de vuelta y en pie de guerra para continuar con el proceso de transformar al país aunque no especificó cuando retomará las giras en el país.

Es importante mencionar que hace unos días y para evitar cualquier tipo de rumor, fue el mismo Presidente quien a través de un video dio a conocer que se había hecho nuevamente una prueba a la que había dado ya negativo.