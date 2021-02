AMLO: Pese a que se contagió de COVID, López Obrador asegura que no usará cubrebocas

CDMX.- A su regreso a las mañaneras, el presidente de la República dio a conocer los detalles de su padecimiento de COVID-19 y de cómo se contagió, pero afirmó que no usará cubrebocas pese a las recomendaciones del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

Asimismo, fue claro al decir que los doctores le han dicho que ya no contagia y que se enfermó porque salió a trabajar al igual que millones de mexicanos.

¿Por qué me enfermé?, primero porque no me vacuné, no abusé, pude haberme vacunado hay presidentes que han sido de los primeros, pero eso no lo dice la prensa conservadora, fifi, hasta les aplaude, y se vacunan con el pretexto que de esa manera dan el ejemplo.Y dos, porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, me cuidé, guardé la sana distancia, pero me tocó y afortunadamente salí adelante”, comentó AMLO al ser cuestionado sobre su salud.