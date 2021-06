México. Después del dictamen sobre lo que ocasionó el colapso de la Línea-12 del Metro, donde se revelan fallas en su construcción y mala calidad en el material, AMLO se reunió con Carlos Slim, quien junto con otras empresas están relacionados con la tragedia y afirmó que el empresario está dispuesto a cooperar en la rehabilitación.

Asimismo, comentó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que no habrá pleito jurídico con Carlos Sim y las empresas relacionadas que están involucradas con la caída de la Línea-12 del Metro.

Así lo dio a conocer desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que ese fue uno de los temas que se abordó ayer en su reunión con dueño de Grupo Carso y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, donde él desempeñó el papel de "conciliador".

"Se va a hacer de común acuerdo con la empresas y hay voluntad de parte de Carlos Slim y de todos, hay voluntad de ayudar y participar, eso lo celebro, no es: vamos al pleito, nosotros hicimos bien la obra, aquí está la prueba, se llevaron a cabo verificaciones, yo no tengo la culpa, y además ya me dieron la razón en el juzgado tal o en la instancia del Poder Judicial, y vámonos al litigio".

No está así la situación, ellos no quieren eso y nosotros tampoco…Tampoco es: si, pero necesitamos dinero".

AMLO afirma que hay voluntad de empresarios

El Presidente de México dijo que está contento porque hay voluntad con el empresario más rico de México para llegar a un buen acuerdo en la rehabilitación de la Línea 12 del Metro, que transporta a más de 300 mil pasajeros al día.

El propósito es rehabilitar la línea lo más pronto posible, se avanzó bastante, sin dejar de lado, la investigación judicial que corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México".

Señaló que esto incluye la atención los familiares de las víctimas, que se les ayude, que no quede en el desamparo y al mismo tiempo que se castigue a quienes resulten responsables de la investigación, de conformidad con la ley.

Con información El Universal