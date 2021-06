‘Son jóvenes honestos’, AMLO justifica nombramientos en 'súper puestos'

Ciudad de México. Después de que se diera a conocer un nuevo nombramiento de AMLO a unos de sus ayudantes, hoy en su conferencia mañanera justifica el por qué da esos ‘puestos’ afirmando que son “jóvenes honestos”.

Y es que recientemente se supo que Arlette Silva, una de sus ayudantes hoy en día es la gerente de Contrataciones y Proyectos de Pemex, situación que ha causado molestia entre la oposición al designar ´súper puesto’.

De esta manera, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó los nombramientos que ha realizado con integrantes de su equipo de Ayudantía –en cargos dentro de la Administración Pública Federal-, al señalar que son jóvenes honestos, bien preparados y que conocen los sentimientos de la gente.

Fíjense, hoy, la noticia principal en varios medios es que jóvenes que están trabajando conmigo, que los estamos formando, están siendo promovidos y ocupan cargos, jóvenes preparados, honestos, pues no les gustan, lo ven mal, ¿qué quieren?, ¿que continúen los mismos funcionarios corruptos en el gobierno? No, tenemos que renovar la administración pública, no podemos retroceder”, comentó.