México. Sin quitar el dedo del renglón y tras la polémica generada, AMLO afirmó que la ‘democracia no puede fracasar’ y reclamó al Instituto Nacional Electoral (NE) al no haber puesto más casillas para la Consulta Popular para enjuiciar a los expresidentes.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, AMLO acusó al INE hace un par de horas por no instalar las casillas suficientes para la consulta popular de hoy y, nuevamente sin importar a la veda electoral, hizo un llamado a salir a participar.

“Los que deberían estar promoviendo esta consulta no quisieran que se supiera nada, ni hay casillas suficientes. Yo mañana [hoy] voy a Nayarit y estaba pensando en votar, pero a donde voy no hay, no va a haber casilla. Y no se escucha nada, no se informa, silencio, cuando deberían estar promoviendo la participación”, comentó Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, dejó en claro e insistió a la gente que salga y participe en este ejercicio a favor de la democracia pese a que ha sido muy criticada por expertos y ex presidentes.

Hay que participar, hay que dar la opinión que se tenga en cualquier sentido, como mujeres, como hombres libres”, insistió AMLO.

Invita a votar en la Consulta Popular para enjuiciar a los ex presidentes

“El pueblo pone y el pueblo quita, entonces yo me voy a someter a la revocación de mandato. El pueblo va a decidir si quiere que yo continúe. ¿Por qué es importante esto? Para que el pueblo siempre tenga en sus manos el poder, que nadie se sienta absoluto en ningún nivel”, expresó al mandatario.

Para concluir AMLO fue claro y volvió a reiterar que si la gente los elige es por la confianza y que 6 años son para no hacerle daño al pueblo y por eso es esta consulta popular.

Si nos eligen por seis años y nos portamos mal, le hacemos daño al pueblo, ¿por qué nos tiene que aguantar tanto tiempo? Por eso es muy importante la revocación de mandato”, concluyó AMLO.