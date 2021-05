CDMX.- Un día después de haber asegurado que no visitaría la zona del accidente del metro de la Línea 12, pues manifestó que “al carajo el estilo demagógico e hipócrita”, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la zona que se incendió en la refinería de Minatitlán, Veracruz hace un mes.

Ante ello las redes sociales estallaron contra el Mandatario, pues tuiteros lo calificaron de cobarde como @ve_de_veronica quien además dijo que ‘no tiene el tamaño para asumir la responsabilidad de su cargo”.

AMLO difundió un video en su cuenta de Twitter donde se le ve dentro de las instalaciones de la refinería de Minatitlán, Veracruz, donde recordó que hace exactamente un mes se desató un incendio./YouTube

Ayer el Mandatario grabó un video en la zona afectada de Minatitlán donde resaltó "en esta refinería, hace un mes exactamente, el día 8 de abril, hubo un incendio, se quemó un tanque que estaba en ese sitio, ya no hay nada, era un tanque como los otros.

“Protección Civil y el sistema de seguridad de Pemex, los trabajadores, los técnicos apagaron el incendio, lo controlaron evitando que se extendiera y que se incendiaron todos los tanques, iba a ser una desgracia mayor", dijo

El Presidente resaltó que gracias a la pericia de los ingenieros de Pemex, el complejo se pudo echar a andar de nuevo y ya produce gasolinas.

Este acto, le valieron críticas al tabasqueño por parte de los tuiteros quienes lamentaron que para tomarse una foto entre fierros sí tiene tiempo y no para las víctimas de la Línea 12 del Metro, que hasta el viernes por la noche se elevó a 26 el número de personas fallecidas por el accidente del lunes.

“Me imagino que ya fue a ver a las víctimas del metro?”, escribió en su cuenta de Twitter @PkMrLs, y en ese mismo tono @richardjimz reprobó la gira del Presidente a obras que serán obsoletas “ al que no le gusta posar para la foto”.

Por su parte @cazuliho mencionó que “no tomarse fotos con las víctimas y sus familias porque eso no es su estilo”.

Apenas el viernes, en su conferencia matutina, AMLO se le preguntó acerca del porqué no ha acudido a visitar la zona de la Línea 12 del Metro.

"Porque no es ese mi estilo, eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes, no me gusta la hipocresía. Estoy pendiente, estoy solidarizándose con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos, eso ya también al carajo, ese estilo demagógico, hipócrita", respondió el tabasqueño.

El presidente López Obrador supervisó construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec./Agencia Reforma

Supervisa obra en el Istmo

El Presidente se trasladó a Oaxaca para supervisar la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

"Estamos haciendo una supervisión porque este es un gran proyecto, es unir al pacífico con el Atlántico, todos los países de Asia con la costa este de Estados Unidos", dijo desde San Juan Guichicovi, Oaxaca.

"Estamos habilitando el ferrocarril del Istmo y vamos a crear, ya muy pronto, 10 parques industriales para que haya mucho empleo en el Istmo, que la gente no tenga la necesidad de emigrar, que se puedan quedar en el sureste, en el Istmo, trabajando, que puedan ser felices con sus familias y con sus culturas", añadió en un video que publicó en Internet. (Con información de Reforma)