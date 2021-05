CDMX.- "Me quedan todavía seis años", bromeó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina este miércoles

desde Palacio Nacional.

Aunque, el presidente descartó que quiera reelegirse, con esta declaración levantó sospechas sobre sus intenciones de seguir en el poder. "Me quedan tres, pero como trabajo doble, son seis".

AMLO explicó que va a seguir transformando el país, asentando las bases y supuestamente sin violencia.

ADEMÁS: AMLO acepta que está interfiriendo en las elecciones Nuevo León 2021



Defiende AMLO transformación

El presidente de México reiteró que está haciendo una transformación como se hizo con la Independencia, la Reforma y la Revolución, pero "de manera pacífica, sin violencia".



Me faltan formalmente tres, pero voy a trabajar 16 horas diarias, como lo vengo haciendo, no ocho, y esto me ayuda a estar más tiempo", indicó AMLO.



Aunque el tabasqueño aseguró que si "el pueblo" dice que no, "no voy a estar aquí, si no tengo el apoyo del pueblo", en referencia al referendúm para revocación de mandato que se consultará el siguiente año.

ADEMÁS: Desaira AMLO a víctimas de Metro CDMX, prefiere ir a refinería de Minatitlán

HLL