Ciudad de México.- Diego Fernández de Cevallos, ‘El Jefe Diego’, respondió al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), asegurando que lo asesorará gratis.

En la conferencia matutina, el presidente bromeó que le podría pedir asesoría a Fernández de Cevallos como abogado por los resultados de la consulta de revocación de mandato del próximo año.

Entonces, si se hace la consulta y se decide que yo me quede, pues adelante; si se decide que me vaya, pues me voy, ni modo que voy a buscar a un abogado, voy a pedir que me asesore Diego Fernández de Cevallos ¿no?, o los constitucionalistas expertos del periodo neoliberal, el exministro de la Corte ¿cómo se llama?, Cossío. No", dijo entre risas López Obrador.