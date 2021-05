CDMX. Con el argumento de ‘¡Ay nanita!’, fue como se expresó AMLO hoy en Palacio Nacional luego de que el panista Diego Fernández de Cevallos lo invitó a recibirlo para hacer una réplica a los señalamientos que el presidente de México hizo en su contra por litigar en contra del gobierno.

Ante ello, López Obrador, muy a su estilo con una media sonrisa en el rostro dejo en claro que primero aclare varias irregularidades antes que otra cosa.

“Es muy sencillo, que aclare si es cierto o no que él fue abogado de Jugos del Valle, si es cierto o no, como sostienen los abogados, qué ellos estaban solicitando tanto la empresa como el abogado que les devolvieran el IVA entrando al gobierno de Vicente Fox, que diga si es cierto o no que sin que se terminara el juicio llegaron a un acuerdo administrativo, sin que se concluyera el proceso”, comentó el mandatario.

Varios minutos dedido a Diego Fernández

Asimismo, invitó al jefe Diego que aclare acuerdos millonarios que hizo en su gestión.

“Que diga si es cierto o no que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos, que diga si es cierto o no que por esa devolución del IVA a Jugos del Valle descontaron participaciones federales a los estados” expresó López Obrador.

Fueron varios minutos, los que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador uso de la mañanera para destapar las ‘irregularidades’ de Diego Fernández de Cevallos, pero nunca dejo en claro si lo recibiría para hablar de frente.