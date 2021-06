Pese a violencia en el proceso electoral, AMLO afirma que el país está en paz

México. Pese a la violencia y ataques que han sufrido varios candidatos en todo el país previo a las elecciones 2021 del 6 de junio, AMLO afirmó hoy desde Palacio Nacional que el país está en paz, hay gobernabilidad y no hay riesgo de inestabilidad.

Asimismo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reconoció que su gobierno enfrenta todos los días la violencia que se presenta en el país pero pese a ello se puede hablar de paz y tranquilidad en el país.

"Puedo manifestarle al pueblo de México de que el país está en paz, hay gobernabilidad no hay riesgos de inestabilidad, estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días y se puede hablar de paz y de tranquilidad en el país", comentó el mandatario desde Palacio Nacional.

Es importante recordar que apenas hace una semana, en Moroleón, Guanajuato, la candidata a la alcaldía, Alma Rosa del partido Movimiento Ciudadano fue asesinada en pleno mitin.

Asimismo, en la madrugada del día de hoy, otra candidata fue secuestrada en Guerrero del partido Movimiento Ciudadano. Se trata de Marilú Martínez.

Ante ello, también López Obrador dejo en claro que no es de buen gusto comparar a México con lo que pasa en otros países y no se entera uno de los que pasa al 100% fuera del país.

"En México no, eso lo hemos logrado entre todos y por más que quieran magnificar no obedece a la realidad. Como dice la canción de Pablo Milanés: No vivimos en una sociedad perfecta, pero hay paz y tranquilidad del país", afirmó AMLO resaltando que "en todos lados, hay tranquilidad y hay paz", aunque aceptó que en algunas zonas del país hay tensión y un riesgo mayor.