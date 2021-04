VIDEO Los 6 montajes de AMLO en su actual gobierno, según Carlos Loret de Mola

CDMX.- El periodista Carlos Loret de Mola no se quedó callado y respondió al presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que su gobierno ha sido artífice de varios montajes.

Este miércoles, AMLO retomó en su conferencia matutina el montaje que transmitió Televisa y Carlos Loret de Mola hace 16 años sobre la captura de la francesa Florence Cassez y su pareja Israel Vallarta.

Los reportajes incómodos de Loret de Mola

El periodista Carlos Loret de Mola recordó que sospecha que las embestidas de AMLO son tras las investigaciones en la que se exhibió a Pío López Obrador, hermano del presidente; a Felipa Obrador, prima de Andrés Manuel López Obrador; así como al productor Epigmenio Ibarra; a Manuel Bartlett, director de la CFE; y a Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, entre otros.

Los montajes de AMLO

Sin embargo, Carlos Loret de Mola enumeró al menos seis montajes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



Y este es un dato duro, ha mentido 45 mil veces en dos años y cachito de conferencias mañaneras", replicó Carlos Loret de Mola en sus redes sociales.

El periodista afirmó que a diferencia de AMLO, él ha aceptado su error y el Presidente de México sigue haciendo montajes en sus conferencias.

"Yo hace 16 años acepté el error, y he ofrecido disculpas públicas varias veces, y he enfrentado consecuencias legales y él no, él para esconder la realidad hace un montaje cada mañana", dijo Carlos Loret de Mola.

El periodista afirmó que seguirá haciendo periodismo "al costo que sea".

Ante la embestida del presidente, aquí mi respuesta: seguir haciendo periodismo, #AlCostoQueSea pic.twitter.com/teB1UO2V7q — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) April 7, 2021

HLL