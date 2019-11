AMLO: Estoy a favor del Tren Maya, pero si no quieren no se construirá

Quintana Roo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si la gente de la Península de Yucatán no quiere el Tren Maya, no se construirá.

El presidente López Obrador explicó que antes de diciembre, cuando está previsto que se lance la licitación del proyecto, se consulte pueblo por pueblo su opinión y que no decidan los grupos de interés.

Durante un encuentro con el pueblo maya peninsular y población indígena migrante, realizado en la cancha de básquetbol del Parque Domos, el Presidente advirtió que no quiere que por mezquindades, como ocurrió con el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, haya una lluvia de amparos y la obra no pueda terminarse en tres años y quede inconclusa antes de que termine su gobierno.

"Si es así, mejor no la inicio porque no voy a dejar una obra inconclusa. Les digo eso porque quiero que me ayuden. Esta obra conviene. Vamos a cuidar el patrimonio de los mexicanos. Lo que queremos es que haya desarrollo sustentable", dijo.