CDMX. Si importar los pendientes de la agenda presidencial y temas de relevancia en el país, AMLO dedicó varios minutos en su mensaje matutino para afirman que ‘no queremos ser el hazmerreír de nadie, no soy tapadera’, al hablar del caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca.

Y ante ello, aseguró en su mensaje López Obrador que ya envió al Departamento de Justicia de Estados Unidos un oficio en el que solicita en específico a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) datos sobre el gobernador de Tamaulipas.

Asimismo, resaltó que en esta investigación también ya lo investiga el FBI por el delito de supuesto lavado de dinero.

No queremos ser el hazmerreír de nadie, y no hay impunidad, les comentaba yo que antes mandaban información así, y no se contestaba o si se contestaba se decía que no había delito que perseguir, se blanqueaba a quienes se les investigaba desde el extranjero", aseguró el presidente en su mensaje.

Asimismo, volvió a resaltar que ‘no será tapadera’ de nadie, hablando solamente en el caso de García Cabeza de Vaca.

“También yo no puedo, como el titular del Poder Ejecutivo, no puedo encubrir a nadie, no soy tapadera. Si al gobierno que represento llega un oficio, para que se entienda bien, con todas las implicaciones que pueda tener, porque por encima de todo esto la verdad, la justicia y yo represento al Estado mexicano por encima de todo, entonces independientemente de qué si es correcto no es correcto, decirlo políticamente correcto, lo jurídicamente correcto, les voy a dar a conocer ahora mismo el oficio que envió la embajada de Estados Unidos solicitando información del señor Cabeza de Vaca por una investigación que ellos tienen de un presunto lavado de dinero", señaló López Obrador.

Afirma que él no tiene nada que ver

De igual manera desmintió que él tenga algo que ver con el gobernador de Tamaulipas, aunque no dejo de insistir que se seguirá su proceso.

“Entonces ya no, entonces la investigación está abierta y es para que no se esté pensando de qué es un asunto, ni modo que yo tenga que ver con este señor, el jurídico de Estados Unidos, no lo conozco y con el FBI ni con la DEA ni con la CIA”, dejo en claro el presidente de México.

Es importante destacar que durante el periodo de AMLO al frente del gobierno, son varios los procesos que se han quedado a medias en cuestión de enjuiciar o tratar de revelar fraudes de varios funcionarios y ex funcionarios.