‘Gas Bienestar tendrá abasto y dinero, la cuidará la Guardia Nacional’, afirma AMLO

Ciudad de México. Una vez más AMLO dio a conocer que sigue en pie el proyecto de crear una empresa pública de gas LP, ‘Gas Bienestar’, la cual afirma contará con recursos, abasto y estará supervisada y resguardada por la Guardia Nacional.

Así lo dio a conocer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien no suelta el tema sobre la empresa ‘Gas Bienestar’ y que incluso se la ha encargado a la GN, esto al ser un asunto de economía popular.

"Es que son varias medidas, uno es fijar un precio máximo, pero no ayudaría mucho, porque no cumplirían y no vamos a tener miles de inspectores para eso.

Lo segundo pues es que, aún con escala, hacer vigilancia, para que no se venda más caro y lo tercero es la competencia, que es lo que consideramos mejor porque si se fija el precio máximo, pues Pemex tiene la obligación de cumplir con el precio máximo, incluso hasta venderlo más barato", dijo en conferencia.

"Y también como es un asunto vinculado con la economía popular, que nos importa mucho, va a haber vigilancia de la Guardia Nacional".

Reconoce AMLO que no puede bajar precio del gas

Luego que anunció que creará la empresa para competir en ese mercado, el Mandatario federal afirmó que los distribuidores de gas LP lo dejan como demagogo y mentiroso por no cumplir su promesa de no aumentar los precios.

¿Vamos a dejar en estado de indefensión a la gente? No lo hacemos en otros productos, no es una política generalizada, es esto porque nos está perjudicando, entre otras cosas, además de afectar la economía popular, me está dejando a mí como demagogo, como mentiroso", afirmó.

"Hice el compromiso de que no iba a aumentar el precio de las gasolinas, el diesel, de la luz, del gas y lo he logrado cumplir en gasolinas, en la luz, en el diesel, pero aquí no puedo, ¿por qué? Además no hay ninguna razón, nada más es esto. Entonces, tenemos una forma, un mecanismo, vamos a bajar esto, a dejarlo por aquí, nada más para los gastos de operación y que ellos se apliquen, lo mismo, vamos a competir".

Tras acusar que los distribuidores se asociaron y cinco son los que tienen el control, el titular del Ejecutivo afirmó que con esta medida no se les quitará el mercado, pues Pemex será solo un competidor más.

Con información de Reforma