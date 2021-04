Ciudad de México.- En el pleno de la conmemoración del Día de la Tierra, el organismo Greenpeace aseguró que el gobierno del actual presidente de México, Andrés López Obrador (AMLO), genera ‘exceso de contaminación’.

Como mensaje, la mañana del jueves la organización no gubernamental voló un globo aerostático con el mensaje “exceso de contaminación” a pocos kilómetros de la central termoeléctrica ubicada en Tula, Hidalgo.

Según mencionó Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace, a la agencia EFE, la central termoeléctrica produce aproximadamente 16 mil muertes prematuras al año y todavía hay otras centrales más.

Durante la conferencia matutina en Palacio de Gobierno, AMLO dio a conocer que participaría en la próxima Cumbre de Líderes sobre el Cambio Climático, pero el tema lo hizo a un lado para darle más importancia a su mañanera y seguir con el programa de presidencia.

En dicha Cumbre de Líderes sobre el Cambio Climático el presidente aseguró que México generará energía “limpia y barata” a través de hidroeléctricas.

Para la organización antes mencionada, no son suficientes las palabras del presidente pues las instalaciones termoeléctricas están generando una mayor contaminación por lo que piden una prohibición explícita del combustóleo.

asta que no se vea plasmado en una prohibición explícita del combustóleo no servirá para proteger la salud y el medioambiente. La declaración que hace el presidente creemos que es una buena señal pero hasta que esto no cambie al final solamente será discurso”, señaló Pablo.