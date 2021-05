CDMX. En un mensaje desde Palacio Nacional, AMLO dio a conocer que al salir en libertad del penal de Almoloya de Juárez, Héctor ‘El Güero’ Palma fue abordado por elementos de la Fiscalía General de la República, por una denuncia no aclarada, pero en caso no justificarse podría quedar nuevamente libre.

Asimismo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que esto representa una oportunidad de que otros países o personas puedan poner una denuncia en caso de tenerla y así retenerlo en la cárcel o en su caso hacer de conocimientos si hay algún proceso de extradición pendiente.

“Se venció el periodo del juez y al parecer la Fiscalía encontró alguna denuncia no aclarada y solicitó al Poder Judicial un tiempo de arraigo para que se ventile todo este asunto. Da tiempo también para que autoridades de otros países puedan informar si no hay proceso de extradición y todas las autoridades puedan informar si no hay carpetas de investigación pendiente”, señaló López Obrador.

Podría volver a salir libre 'El Güero' Palma

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente reiteró que si no hay acusaciones pendientes, se le deberá otorgar la libertad como dicta la ley.

Si pasa ese tiempo y no hay ninguna acusación pendiente, entonces sí se procedería -porque esto es un mandato de ley- a otorgarle la libertad, pero si hay, si existe algo pendiente no se podría otorgar la libertad. El Poder judicial tendría que atender este asunto, ya está en manos de la FGR”, indicó.

Esta madrugada, Héctor “El Güero” Palma fue dejado en libertad del penal de Almoloya de Juárez, de donde salió caminando; sin embargo, a su salida ya lo esperaban sus abogados y elementos de la Fiscalía General de la República.

Con información de El Universal