Ciudad de México.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que la Reforma electoral propuesta por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es miope e inoportuna.

Lorenzo Córdova advirtió que ir a una reforma electoral en medio de un contexto de intolerancia y polarización no es un buen augurio.

No perdamos de vista los desafíos que conlleva ir a una reforma electoral en un contexto dominado por la intolerancia y la polarización. No es buen augurio modificar la legislación electoral en un contexto de ataques y descalificaciones a quien no piensa igual que tú”, dijo.