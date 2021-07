Ciudad de México.- Después de que en esta mañana, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rindiera un informe de resultados durante su gobierno, los partidos políticos PAN, PRI, MC y PRD reprobaron su gestión,

Marko Cortés, líder nacional del PAN, destacó la falta de empleos, así como el poco crecimiento económico y la falta de seguridad durante el gobierno de AMLO.

Con Morena y López Obrador, México está sumido en una profunda crisis, porque escasea el empleo, no hay crecimiento económico, no hay seguridad, no hay medicamentos, tenemos altos precios en la luz, el agua, la gasolina, la canasta básica y menos oportunidades", evaluó Marko Cortés, líder nacional del blanquiazul.

Si al Presidente de la República se le pusiera una calificación estaría completamente reprobado, porque el País no ha avanzado en nada y, por el contrario, ha retrocedido en todo", puntualizó.

En opinión del dirigente opositor, es como si el País hubiera retrocedido a la época de los setenta, pues además están comprometidas las libertades de pensamiento, económicas y políticas.

El Presidente de la República de manera autoritaria quita recursos a funciones elementales del Estado Mexicano y se las otorga a sus caprichos personales", expresó Cortés.

El líder panista aseguró que, en su informe con motivo de tres años del triunfo electoral, López Obrador sólo se dedicó a difundir mentiras y datos falsos.

Es un Presidente que gobierna solo, que decide únicamente él, que no considera ni toma en cuenta a su Gabinete ni a los Mandatarios estatales de todos los partidos políticos. No escucha a la Oposición que fue electa por millones de mexicanos y no le interesan las causas más urgentes del País como la salud de los ciudadanos y de los niños enfermos de cáncer", resumió.

Para Acción Nacional, la violencia se ha desatado y no existe una estrategia para combatir el crimen.

Estamos muy por encima de lo que se ha registrado en otros sexenios y el Gobierno lo toma con ligereza, sin estrategia para combatir a los grupos criminales, más preocupado por perseguir a sus adversarios políticos que a los asesinos, feminicidas y narcotraficantes, mientras que se han incrementado 26 por ciento los feminicidios, 13 por ciento los homicidios, 30 por ciento la extorsión, 21 por ciento el fraude y 28 por ciento las amenazas".

El Presidente aún está a tiempo de dejarse ayudar por la Oposición que puede ayudar a cambiar el destino de México, aún está a tiempo de abrirle las puertas a la sociedad civil, a quien se las ha cerrado por completo como a madres y padres de desaparecidos, mujeres, padres de niños con cáncer, empresarios que no piensan como él; aún estamos a tiempo de corregir el rumbo del País porque ese fue el mandato de las urnas el pasado 6 de junio", ponderó.

PRD dice que AMLO debe dejar de lado el "circo"

En el mismo sentido, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, lamentó que el Presidente sólo haya "desinformado" a la ciudadanía.

Es absurdo e irrelevante que Andrés Manuel López Obrador rinda un informe que, claramente, es un desinforme con motivo del tercer año de haber sido electo y que además su partido celebre con 'fiestón' en la Ciudad de México.

¿Qué es lo que va a decirles a las y los mexicanos si desde ese día se dedicó a polarizar al País, a descalificar adversarios, a ser irresponsable ante los graves problemas por los que atraviesa el País?", cuestionó el dirigente perredista.

Zambrano demandó que el Presidente deje de lado el "circo" y se enfoque en resolver los verdaderos problemas de México.

Es claro que el Presidente de la República vive en una realidad diferente a la de las y los mexicanos, porque cada día en la mañanera hace creer que México va bien, que la economía se está recuperando, que sí hay empleo, que la violencia y la inseguridad han disminuido y en los hechos ocurre todo lo contrario", señaló el perredista.

Mencionó que en lugar de cumplir los 100 compromisos que hizo, López Obrador se ha dedicado a atacar a los medios de comunicación y a opositores, así como a dividir al País entre buenos y malos.

El precio de las gasolinas no ha disminuido; la bancada de Morena votó a favor de desaparecer las estancias infantiles; el Presidente de la República se comprometió a garantizar atención médica y a que se otorgaran medicamentos gratuitos y hoy no hay medicamentos en los hospitales; las infancias que padecen cáncer no están recibiendo sus tratamientos porque el abasto es insuficiente y se acaba de vivir una de las elecciones más violentas en el País", señaló.

Aseguró que el País atraviesa por una de sus peores crisis en materia de economía, seguridad y salud, mientras el Mandatario decide perder el tiempo en hacer informes cada que le da "su regalada gana", únicamente con la pretensión de mentir.

Zambrano exigió que el Presidente se deje "telenovelas" y de hacer campañas.

Es Presidente de México y tiene que actuar a la altura de las circunstancias, cumplir con lo que tanto ha dicho de 'primero los pobres', que haya un combate real a la corrupción y deje de proteger a sus allegados", urgió.

Por su parte, el PRI afirmó que son más los informes que los resultados del Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Al momento en que el Mandatario federal daba uno más de sus informes en Palacio Nacional, el PRI emitió un escueto posicionamiento.

Hoy México tiene un Gobierno que da más informes que resultados", señaló el tricolor en sus redes sociales.

Movimiento Ciudadano también reprobó el informe de López Obrador diciendo que el Presidente está desconectado de la realidad del País.

El Presidente confirma que está completamente desconectado de la realidad. Como en los tiempos del viejo régimen que tanto critica, su informe estuvo lleno de autoelogios, sin asomo de autocrítica y, por lo tanto, cancelando cualquier posibilidad de enderezar el rumbo de México", tuiteó Clemente Castañeda -coordinador nacional de MC-.

El emecista mencionó que el Mandatario federal busca mentir a la ciudadanía asegurando que cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos.

Antes con "otros datos", ahora con una encuesta a modo, trata de convencernos de que cuenta con el apoyo mayoritario. Como si eso fuera suficiente para ocultar el fracaso de sus políticas de justicia, medio ambiente, salud, economía o combate a la corrupción.

Fiel a su doble discurso, promete respeto, pero a sus opositores los etiqueta de clasistas, racistas e hipócritas; dice que no quiere poseer la verdad absoluta, pero trata de imponer su palabra. Así el Presidente que dijo que iba a cambiar la historia y sólo la está repitiendo", añadió.

Con información de Agencia REFORMA

FRG