Ciudad de México.- Recientemente, la revista The Economist presentó al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su portada como ‘El falso mesías’, artícuLo que fue criticado este viernes por Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE).

Marcelo calificó a la revista inglesa como “panfletaria” y aseguró que nunca había visto una revista “con semejante pretensión de influir” en una elección en México.

Me preocupa y ocupa, pues ahí está la carta que le mandé a The Economist. Es increíble, la revista, y yo me atreví hacer esa comunicación porque yo nunca había visto una revista, que yo recuerde cuando menos, con semejante pretensión de influir en la elección en México con elementos tan superficiales, yo te diría casi panfletaria", dijo el canciller.