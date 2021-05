CDMX . Pese a que muchas de las víctimas dicen que no han sido atendidos por autoridades del Gobierno de México, AMLO ofreció disculpas desde Palacio de Gobierno a familiares de las personas que fallecieron ya los lesionados de la tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México .

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en Palacio de Gobierno sobre cómo iba la atención a los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la tragedia de la Línea 12 del Metro, a lo que respondió que no se han olvidado y siguen brindando atención a cada uno de los afectados.

Asimismo, López Obrador aprovechó para ofrecer perdón y disculpas a los familiares de las víctimas que murieron y a quienes resultaron lesionados tras la tragedia ocurrida hace un par de semanas.

Ante ello, inmediatamente respondió la pregunto dejando en claro que para nada es ajeno al dolor humano lamentando al mismo tiempo las vidas que se perdieron en esta tragedia.

“Yo les pido perdón y además, todos los días y lamento mucho estas desgracias y no como autoridad sino como persona. Yo deseo que nadie sufra, esa es mu convicción, deseo que nadie pierda la vida, creo que los más sublime, lo más importante de todo es la vida, sea quien sea la persona y pierda la vida en las circunstancias que sean, merecen respeto y sus familiares, pues merecen todo el afecto, todo el cariño, todo nuestro humanismo”, comentó el presidente de México.

De igual manera, aprovechó para resaltar que 'todos somos seres humanos' y que jamás le dará la espalda al dolor de los mexicanos .