‘Si Ildefonso Guajardo no hizo nada ilegal, ¿de qué se preocupa?, afirma AMLO

Tabasco. Durante la mañanera, desde Tabasco, AMLO mandó un mensaje a Idelfonso Guajardo, exsecretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto y afirmó que si no tiene nada ilegal y es honesto, no hay de que preocuparse.

Hoy en día, Idelfonso Guajardo es vinculado a proceso por presunto enriquecimiento ilícito y ante ello hace unos días afirmó que se trataba de persecución política por parte del gobierno federal de AMLO.

Ante ello, hoy en la mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su gobierno no se persigue a nadie y dejo en claro que si no hizo algo ilegal y es honesto, no debe de preocuparse, pues “el que nada debe, nada teme”.

“Nosotros no perseguimos a nadie por razones políticas, no es mi fuerte la venganza. Si hay algún asunto judicial, pues tiene que ver con la Fiscalía, y es cosa de aclararlo. El que nada debe, nada teme, por eso no debe de preocuparse si no tiene nada ilegal, si él es una persona honesta, ¿qué se puede preocupar?”, comentó AMLO.

De igual manera, aclaró como es la situación por lo que se investiga a Idelfonso Guajardo y del porque no tiene nada que temer.

Aquí hay dos cosas, una es la acusación judicial, y la otra es la conciencia de cada quien. Lo más importante es la tranquilidad de conciencia; entonces si él tiene tranquila su conciencia, lo demás es lo de menos”, expresó el mandatario.

Desconoce AMLO investigación a Idelfonso Guajardo

Asimismo, AMLO desde la explanada de la 30 Zona Militar de Villahermosa, expresó que hoy en día él desconoce el número de denuncias en contra de exsecretarios del gobierno de Enrique Peña Nieto ha realizado la Secretaría de la Función Pública (SfP).

“No tengo el dato exacto, además no es un asunto que se decide en Presidencia, nosotros hemos dado la instrucción que no haya corrupción y que no haya impunidad, y que cuando se conoce de un presunto delito, se tiene que denunciar, que no debe de ocultarse nada, es cero corrupción y es cero impunidad, sea quien sea. Si un secretario me lleva un expediente sobre un supuesto hecho de corrupción, lo que hago es “proceda”, eso es lo que le digo, “proceda”, “envié la denuncia a donde corresponde”, dijo López Obrador.

Para concluir del tema, dejo en claro lo que hace y no cuando recibe una denuncia.

Imagínense, si el presidente de México recibe un informe sobre un posible acto de corrupción, le dice al secretario o al subordinado quien sea “no te metas en eso”, “déjalo ahí”, a partir de ese momento, ya para el servidor público, el Presidente se demeritó, se devaluó, eso no lo puede hacer un Presidente”, concluyó.