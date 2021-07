‘No necesito espías porque la gente me lo cuenta todo’, AMLO

México. Tras la polémica suscitada por la lista de espionaje que se dio a conoces de Pegasus, AMLO aseguró que en su gobierno no necesita de espías, pues afirma que la gente se lo cuenta todo cuando hace sus recorridos por todo el país.

“Sí me entero de todo lo que está pasando. No necesito a los del Cisen, que ya no están, no necesito tener espías, la gente me informa, sé lo que está pasando en todo México”, comentó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Así lo dio a conocer en su visita en Acapulco, donde visitó a la gobernadora electa de este estado.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, AMLO también destacó que durante su gobierno la misma gente se ha acercado para darle a conocer todo lo que ocurre, por eso destacó que no necesita de espías.

Recibimos personalmente un reporte de todos los delitos que se cometen, recibimos el parte. Es muy importante aquí subrayar que, así como el Gabinete de Seguridad se reúne de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 de la mañana, en los estados se hace lo mismo”, dijo AMLO.

AMLO Ya no espía a periodistas en su gobierno

Asimismo, AMLO fue cuestionado por la ola de crímenes contra periodistas del país donde también algunos han desaparecidos y ante ello, destacó que su gobierno brindará protección a todos, a especial a los que se dedican al periodismo.

“Antes no se atendía estas sentidas demandas, ahora hay una Comisión Nacional de Búsqueda que está a cargo de la Secretaría de Gobernación, en especial de Alejandro Encinas, todos los días se trabaja con ese propósito…”, concluyó AMLO.