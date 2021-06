AMLO analiza ‘revivir’ PriMor

México. Tras los resultados arrojados después de la jornada electoral de las elecciones 2021 están un poco a favor de Morena, AMLO reconoció que hay mayoría en la Cámara de Diputados, pero para tomar fuerza sabe que necesitaría de más aliados como el PRI o con otro partido.

Así lo ha expresa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador luego de reconocer que hay mayoría, pero no es para confiarse.

En conferencia de prensa y al asegurar que la mayoría de los medios de información están inclinados al partido conservador, el Jefe del Ejecutivo federal difundió un informe y un mapa de los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de la jornada electoral del domingo pasado.

“De acuerdo con los datos oficiales del PREP, que se cerró anoche con 99% de las actas computadas, esto es lo que arroja: lo que se ve de rojo quemado, guinda, es lo que obtuvo Morena y la coalición Juntos Haremos Historia, de los 15 estados, 11 ganó esta coalición: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas”.

El Mandatario federal indicó que el PVEM en alianza con el PT ganó San Luis Potosí.

“Ahora vamos al Congreso, en este caso en la Cámara de Diputados [tenemos] mayoría calificada. Esto es lo que sucedió en la renovación: así están los datos del PREP, Morena, de los 300 distritos del país, gana 121; PT, que va en alianza con Morena, 32; y PVEM, que va en alianza con Morena, 31. Entonces, si sumamos esto, 184 de 300, de mayoría.

¿Qué significa? Que con Morena, el PT y una parte del PVEM, no toda, se obtiene mayoría del 50 más uno, que yo le llamo mayoría simple, porque no me gusta la palabra ‘absoluta’”, opinó.