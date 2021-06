‘Sí hubo filtraciones al NYT sobre investigación de la Línea- 12’, afirma AMLO

Ciudad de México. Tras la publicación del diario estadounidense The New York Times (NYT) sobre las graves fallas en la construcción de la Línea 12 del Metro y que desatarán el posible colapso en la Estación Olivos, AMLO afirmó que ‘sí hubo filtración de información’.

Durante su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador cedió a los presentes el micrófono a los presentes para pasar a las preguntas e inmediatamente fue cuestionado sobre la investigación que publica el NYT sobre las graves fallas en la construcción de la Línea 12 del Metro.

Dentro de esta investigación se involucra al hoy en día Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien en ese entonces era el responsable de la obra al ser jefe de gobierno. Asimismo, también se involucra a Claudia Sheinbaum.

En la publicación se destaca como es que la obra del Metro tuvo graves fallas en su construcción, además de que fue apresurado el proyecto para que estuviera listo antes de que Marcelo Ebrard dejara el gobierno y pudiera él inaugurarlo.

Ante ello, el mandatario afirmó hoy en la mañana que sí hubo filtraciones del mismo gobierno al diario estadounidense y aseguró que ‘siempre han existido y ningún gobierno, puede tener la seguridad de que sus funcionarios actúen con lealtad’.

De igual manera asegura que en su gobierno hay funcionarios que no coinciden con el proyecto, sino que también están en contra.

Hay que esperar el dictamen, esto tiene que ver con una investigación que hizo el The New York Times con filtraciones que siempre se dan no es eso tan trascendente, no le estoy en contra de las filtraciones, eso siempre ha existido y es muy difícil que no haya fuga de información”, comentó AMLO en su mañanera.

“¿Considera que sí hubo filtraciones? Ayer la jefa de gobierno dijo que no hubo”, se le preguntó por parte de uno de los reporteros asistentes.

“Debe de haber habido, es que no alcanza a jefa de gobierno, ni ninguna autoridad en un gobierno a tener seguridad de que los servidores públicos van a actuar con lealtad en todos los gobiernos. Hay quienes no solo no coinciden con nuestros proyectos, sino que están en contra. Esto es así, en todos lados hay pruebas suficientes”, afirmó el mandatario.