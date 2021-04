CDMX. Después de que se hiciera viral un video donde una voluntaria simula vacunar con una jeringa vacía a un adulto mayor en la Ciudad de México, y donde el mismo IMSS dio a conocer que la dio ya de baja, AMLO afirmó que se debe investigar sino se trató de ‘un montaje’.

Asimismo, el presidente de México dijo que los medios de comunicación exageraron sobre el caso y de cómo se le dio difusión.

De igual manera, Andrés Manuel López Obrador criticó la forma en que se difundió el video donde se ve claramente como la enfermera no inyecta nada al adulto mayor.

Además pidió que también se destacara el momento en que se corrigió el error y sí se pudo vacunar después a la persona de la tercera edad.

“Resulta que hay un caso en donde están poniendo una inyección, un caso, se han aplicado aquí de la Ciudad de México donde fue este incidente como un millón 200 mil vacunas, entonces de repente un caso lo vuelven nota nacional”, destacó AMLO.

También insistió el presidente de México que se pudo haber tratado de un montaje, por lo que pidió que se investigara.

Lo que hay que ver es que si no fue montado, porque son capaces de todos, no se ustedes, pero yo conozco un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes, entonces no les tengo confianza, me llamó la atención”, comentó el mandatario.